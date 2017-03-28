Kılıçdaroğlu'ndan İsviçre'de açılan pankarta tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsviçre'de açılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan pankarta yönelik,"Doğru değil asla, Pankartı açanlara da karşıyız. Kimse bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı tehdit edemez, öyle bir haddi de olamaz. Nereden çıkıyor bu Nereden cesaret alıyor Evet çıkmasını istiyor onlar, bütün bu tezgahların arkasında onlar var. Devlet devletse onurunu korumak istiyorsa onları yakalar Türkiye'ye getirir. Böyle bir rezalete izin vermez " ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK'te referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu İsviçre'de Cumhurbaşkanı'nı hedef alan pankarta ilişkin, "Doğru değil asla, Pankartı açanlara da karşıyız. Kimse bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı tehdit edemez, öyle bir haddi de olamaz. Biz nasıl Hollanda'ya giden 2 bakana sahip çıktıysak aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı, ne hakla kalkıp bunu yapabiliyorlar. Asla doğru bulmuyoruz. Kim onlar Onları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bulması, kimliklerini açıklaması lazım. Bizde öğrenelim kim bu adamlar Yoksa birilerinin adamı mı bunlar Siz kalkıpta bir ülkenin Cumhurbaşkanını öyle silahla afişlerle tehdit ederseniz, bu ülke güçlüyse onları yakalar getirir Türkiye'ye ve burada hesabını sorar. Böyle bir rezalete izin vermez. Siz kalkacaksınız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanını tehdit edeceksiniz, alnına silah dayayacaksınız. Nereden çıkıyor bu Nereden cesaret alıyor Evet çıkmasını istiyor onlar, bütün bu tezgahların arkasında onlar var. Devlet devletse onurunu korumak istiyorsa onları yakalar Türkiye'ye getirir. Böyle bir rezalete izin vermez" diye konuştu

DHA