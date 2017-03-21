Kılıçdaroğlu'nun afişine çirkin saldırı

SAMSUN'un Çardşamba İlçesi'nde bir üst geçide CHP İl Başkanlığı tarafından asılan 'Sayın Genel Başkanım Hoşgeldiniz' yazılı bez afişte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ındaki yüzü kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Tahrip edilen afiş, partililer tarafından indirildi.

Bugün Ordu'dan karayolu ile Samsun'a gelerek bir dizi programlara katılacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için İl Başkanlığı tarafından bir afiş hazırlandı. Çarşamba İlçesi'ndeki bir üst geçide asılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun da ının yer aldığı 'Sayın Genel Başkanım Hoşgeldiniz' yazılı afiş, kimliği belirsiz kişilerce kesildi. Kılıçdaroğlu'nun ındaki yüzü kesilen afiş, partililer tarafından kaldırıldı. CHP Çarşamba İlçe Başkanı Süleyman Bilici, şöyle dedi:

"Genel başkanımızın demokrasi içerisinde sürdürdüğü referandum sürecinde evet-hayır çalışmalarında siyasetin öfke ve ayrışmaya dönüştüğü, insanlara ikilem yaşatarak saldırganlaştırdığı bu tabloyla ortaya koyulmuştur. Referandum sürecinin rejim değişikliği ile insanların ne hale gelebileceği şimdiden net görülmektedir. Bu da demektir ki referandum sürecinde dahi fikrini savunmaya tahammül edemeyen korkak ve hainler, bugün genel başkanımızın afişinde bulunan ında baş kesiyorsalar, yarın şahsına veya milletimize nasıl bir tavır sergileyecekleri veya girişimde bulunacakları bu şekilde net görülmektedir. En başta lider siyasetçilerden başlayarak herkes üstüne düşen görevi demokrasi ve özgürlükler çerçevesinde, kanunlara uyarak yerine getirmelidir. Çarşamba Kaymakamı, Çarşamba İlçe Emniyeti’ni ve Çarşamba Adliyesi’ni bu hain saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri bularak gereken cezayı vermesini bekliyoruz. 15 Temmuz ihaneti ve saldırısından sonra, böylesi saldırının gelecek için yaşanan korku ve endişenin resmi budur."

Polis, soruşturma başlattı.

DHA