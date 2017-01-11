Kilis’te 37 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

KİLİS'te, polis tarafından düzenlenen operasyonda 37 bin 184 uyuşturucu hap ele geçirildi, Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yerleşen Suriye uyruklu R.D.'nin elinde yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada bilginin doğru olduğunu saptayan polis, savcılık kararıyla R.D.'nin adresine operasyon düzenledi. Baskında arama yapılan evde 37 bin 184 uyuşturucu hap ele geçiren polis, Suriye uyruklu R.D.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

DHA