Kilis'te ev yangınında 5 kişi dumandan etkilendi

KİLİS'te, iki katlı evin alt katında çıkan yangında dumanlan etkilenen 5 kişi hastanede tedaviye alındı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Murat Koludönmez'e ait iki katlı evin alt katında akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ekipler, AFAD ekibinin de yardımıyla evde bulunan Murat, İbrahim Halil, Merve ve Berat Can Koludönmez ile yakınları Nazlı K.'yı tahliye etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 5 kişilik aile, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

DHA