Kilis'te şehitler anıldı

KİLİS'te, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte anma töreni düzenlendi. Şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başlayan tören, Asri mezarlıktaki devam etti. Törene Vali İsmail Çataklı, Belediye Başkan Vekili Reşit Polat, Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, askerler, daire amirleri, öğrenciler, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende protokol üyeleri, mezarlarına karanfil bıraktıkları şehitlere dua etti.

DHA