Kilis'te tarihi eser operasyonu

KİLİS'te, jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 62 gümüş sikke, 1 mermer heykel, 1 gümüş madalyon ve 2 el yazılı tarihi kitap ele geçirildi, Suriyeli 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ismi açıklanmayan Suriye uyruklu bir kişinin evine savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Ekipler tarafından evde yapılan aramada Suriyeli şüphelinin ülkesinden getirdiği saptanan üzerinde değişik dini motifler 2 el yazılı kitap, 1 mermer heykel, 62 gümüş sikke ve 1 gümüş madalyon ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, Suriyeli şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA