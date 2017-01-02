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Kilis Haberi: Kilis'te, temizlik işçisi intihar etti

Kilis'te, temizlik işçisi intihar etti
10:302 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Kilis'te, temizlik işçisi intihar etti
Kilis'te, temizlik işçisi intihar etti

KİLİS'te, temizlik işçisi 28 yaşındaki Mehmet Atlıoğlu, kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve çocuğu şehir dışında olduğu için evde yalnız bulunan Mehmet Atlıoğlu, sabah saatlerinde işe gitmedi ve telefonlara cevap vermedi. Durumdan şüphelenen Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki mesai arkadaşları Atlıoğlu'nun evine gitti. Kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi. Gelen polis ekibinin çilingir yardımıyla girdiği evde, Atlıoğlu'nun tavana asılı cesediyle karşılaşıldı. Atlıoğlu'nun cesedi, inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

DHA

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