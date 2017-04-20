Kilis'te, uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

KİLİS'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 360 gram eroinle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Polateli'nin Eğlen Köyü yakınlarında plakası açıklanmayan bir aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 1 kilo 360 gram eroin ile 1 tabanca ve 15 fişek bulundu. Uyuşturucu ve tabancaya el koyan jandarma araçta bulunan kimlikleri açıklanmayan 3 kişiyi de gözaltına aldı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol koşulu ile salıverildi.

DHA