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Kilis Haberi: Kilis'te zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı

Kilis'te zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı
19:3727 Şubat 2017
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Kilis'te zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı
Kilis'te zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı

KİLİS'te, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bağa devrilen zıhlı araçtaki 3 asker yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Elbeyli Karayolu'nun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen zırhlı askeri araç, kontrolden çıkıp yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Kazada araçtaki 3 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, araç kullanılamaz hale geldi.

DHA

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