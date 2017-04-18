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Trabzon Haberi: Kimse Yokmu Derneği Yönetim Kurulu üyeleri FETÖ'den gözaltına alırndı

Kimse Yokmu Derneği Yönetim Kurulu üyeleri FETÖ'den gözaltına alırndı

15:2718 Nisan 2017
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Kimse Yokmu Derneği Yönetim Kurulu üyeleri FETÖ'den gözaltına alırndı
Kimse Yokmu Derneği Yönetim Kurulu üyeleri FETÖ'den gözaltına alırndı

SAMSUN merkezli, Bafra İlçesi ile Trabzon'da polis tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda kapatılan Kimse Yokmu Derneği Samsun Şubesi eski yönetim kurulu üyesi olan 14 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Samsun Merkezli Bafra İlçesi ile Trabzon'da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Polisin Kimse Yokmu Derneği Samsun Şubesi eski yöneticisi olduğu iddia edilen 14 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bir kısmının örgüt üyelerinin kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve Bank Asya'da hesaplarının olduğu bildirildi. Yapılan ev ve işyeri aramalarında ele geçen verilere el kondu. Soruşturma sürüyor.
 

DHA

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