Kınalı keklikler kurtarıldı

IĞDIR'da bir ihbarı değerlendiren Tuzluca İlçe Emniyet Amirliği, il dışına çıkarılmak istenen ve kanat telekleri kesildiği için uçamayan 15 kınalı kekliği ele geçirdi.

Koli içerisinde Emniyet amirliğine getirilen kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Koruma görevlilerine teslim edildi. Veteriner hekim kontrolünden geçirilen ve kanat telekleri ve tüyleri kesik olan kınalı keklikler tekrar uçma yeteneklerini kazanmaları amacıyla Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Iğdır İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, Kınalı keklikleri İl dışına çıkarmak isteyen kişinin, Kara Avcılığı Kanunun, 2016-2017 yılı Merkez Av Komisyonu Kararlarına ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda 815 TL idari para cezası olmak üzere toplam 6 bin 815 lira para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

DHA