Kiralayıp, çalarak 2 milyon liralık vurgun yapmışlar

İSTANBUL’da lüks araçları kiralayıp Gaziantep ve Şanlıurfa’ya götürerek orada parçalayan ya da şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araçları kiraladıktan sonra ilk önce GPS takip cihazlarını söktükleri daha sonra sahte plaka takarak İstanbul dışına çıkardıkları tespit edildi. Şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

İstanbul’da son günlerde kiralanan lüks araçların esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmaya başlaması üzerine polis tarafından operasyon başlatıldı. Asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları araştırmada, güvenlik kamera görüntülerinden araçların Onur A., adlı kişi tarafından sahte kimliklerle kiralandığı tespit edildi. Şüphelinin bazı olaylarda aracı hırsızlıktan haberi olmayan arkadaşlarına kiralattığı ve onlardan aldığı belirlendi. Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin araçların önce GPS takip cihazlarını söktüğünü ardından plakalarını değiştirerek İstanbul dışına çıktıklarını da ortaya çıkardı. Araçların Gaziantep ve Şanlıurfa’ya götürüldüğü belirlendi. Lüks araçların buradaki atölyelerde ya parçalandığı yada sahte plaka ve belgelerle satıldığı öğrenildi.

2 MİLYON LİRALIK ARAÇ ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin bu yöntemle şu ana kadar 6 lüks otomobili çaldıkları ve sattıkları belirlendi. Çalınan araçların değerinin 2 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi.

7 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı takibin ardından başlayan operasyonda olayları gerçekleştiren, Onur A. (32), Çetin K. (34), Mehmet A. (30), Arafa Ö. (45), Orhangazi H. (29), Onur L. (34), Bilal A. (30), gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



DHA