Kırgız Malika Nootieva'dan iyi haber

ANTALYA'da 3 ay önce öldüresiye dövülüp fuhşa zorlanan Kırgız 22 yaşındaki Malika Nootieva'ın fizik tedavisine, Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nde başlanacak.

Malika Nootieva, 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya bir Kırgız arkadaşı aracılığıyla garsonluk yapmak için geldi. Arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip direnince, feci biçimde dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerine atıldı. Gözaltına alınan S.Ç. 'fuhşa teşebbüs ve yer temin etmek', M.Y. ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

3 KEZ BEYİN, 4 KEZ ESTETİK AMELİYATI GEÇİRDİ

Geçen 21 Aralık günü sürücüler tarafından yol kenarında yaralı halde fark edilen Malika Nootieva, sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Malikan Nootieva, 3 kez beyin, 4 kez de estetik ameliyatı geçirdi. AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde 33 gün kalan Nootieva'nın tedavisine, Beyin Cerrahi Kliniği'ndeki odasında devam edildi. Kısıtlı kelimelerle konuşabilen Malika Nootieva 58 gün sonra taburcu edildi. Malika Nootieva şimdi ise Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi görecek.

Taburcu olan Malika Nootieva ile baba Raimbek Nootieva ve anne Adila Nootieva, yaklaşık bir aydır Antalya Yardım Gönüllüleri tarafından konuk ediliyor. Antalya Yardım Gönüllüleri sözcüsü Halit Mert, Malika Nootieva'nın Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yatılı tedavi edileceğini söyledi. Halit Mert, "Malika'nın fizik tedavi sonrasında ifade verebilecek duruma geleceğine inanıyoruz. Hukuki süreç ifadeler neticesinde başlayacak" dedi.

DHA