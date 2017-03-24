Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Yeni ihtilale izin vermeyiz

25 yıllık bağımsızlık tarihinde biri 2005, diğeri ise 2010 yılında olmak üzere iki ihtilalin gerçekleştiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, yeni bir ihtilalin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Azattık Radyosu'nun bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı Atambayev, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, 2005 yılında gerçekleşen ve tarihe “Lale Devrimi” olarak geçen olaylarda hayatını kaybedenlerin anısına yapılan bir anıtın açılışında yaptığı konuşmada, “Kırgızistan'da üçüncü bir devrim olmayacak. İnanın bana. Burası artık tamamıyla başka bir ülke ve burada böyle bir şeyin gerçekleşmesi için neden yok. Ortalığı karıştırmaya çalışanlar, kanun karşısında hesap verecektir,” diye konuştu.

DHA