Kırgızistan'da düşen kargo uçağında hayatını kaybetti

KIRGIZİSTAN'da düşen kargo uçağında uçuş teknisyeni Eskişehirli emekli astsubay 53 yaşındaki İhsan Koca da hayatını kaybetti. Koca'nın Eskişehir'de oturan yakınları gözyaşına boğuldu.

Eskişehir'de oturan Zeki Koca, Kırgızistan'da düşen kargo uçağında kardeşi İhsan Koca'nın da bulunduğunu belirtti. Havayolu şirketi aracıyla kardeşinin durumu hakkında bilgi almaya çalıştıklarını ifade eden Zeki Koca, kardeşinin evli ve biri subay diğeri astsubay olan 2 oğlunun bulunduğunu söyledi. Zeki Koca, "Kardeşim hava uçak bakım astsubayı idi. 2005 yılında emekli oldu. 2006 yılında da kargo uçağı şirketinde uçuş teknisyeni olarak işe başladı" dedi.

Yenibağlar Mahallesi Aygen Sokak'ta oturan İhsan Koca'nın yakınları, cenazenin ne zaman Türkiye'ye getirileceğini bilemediklerini söyledi.

DHA