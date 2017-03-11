Kırıkkale'de 'Bylock' kullanan 18 öğretmen ihraç edildi

KIRIKKALE'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında soruşturma açılan 18 öğretmen, örgüt üyelerinin haberleşme proğramı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle görevlerinden ihraç edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiası ile 17 öğretmenin görevlerinden ihraç edildiği bildirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Kırıkkale de yapılan operasyon sonucunda öğretmenler A.P., F.S.T., H.S., İ.M., C.S., M.S., M.A.P., M.Ş., M.K., H.M., A.G.Y., R.P., O.K., H.K., Z.A., R.A., B.C. ve H.M. göz altına alınırken Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerine başlandı.

DHA