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Kırıkkale Haberi: Kırıkkale'de Bylock kullanan 5'i kadın 10 kişi Adliyede

Kırıkkale'de Bylock kullanan 5'i kadın 10 kişi Adliyede
13:2317 Şubat 2017
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Kırıkkale'de Bylock kullanan 5'i kadın 10 kişi Adliyede
Kırıkkale'de Bylock kullanan 5'i kadın 10 kişi Adliyede

KIRIKKALE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddiası ile gözaltına alınan 5'i kadın 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiası ile H.P., G.T., E.C., G.T., R.Ş., M.F.S., D.B., O.U., H.G. ve D.Ü.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, 4 kişinin ise arandığı bildirildi.

DHA

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