Kırıkkale Haberi: Kırıkkale'de FETÖ'nün eski okulunda gizli kasa bulundu Kırıkkale'de FETÖ'nün eski okulunda gizli kasa bulundu Son Dakika Haberi







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Kırıkkale'de FETÖ'nün eski okulunda gizli kasa bulundu KIRIKKALE'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olan Kızılırmak Lisesi, kapatıldıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim-öğretime devam eden Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatı katındaki dolapların arasında gizli kasa bulundu.

Kentin, şehirlerarası otobüs terminalinin arkasında bulunan FETÖ'nün eski okulu olan ve yeni Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Müdürü Selma Nezir, çatı katındaki dolapların arasında bir kasa bulunması üzerine Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu başta olmak üzere emniyet müdür yardımcıları, birim müdürleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri okula gelirken, polis tarafından okul önünde geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Polisin çalışması sonucu dolapların arasında gizli kasa bulundu. Olay Yeri ekipleri, daha önce açılıp açılmadığı konusunda kasanın üzerinde inceleme başlattı. Okul Müdürü Selma Nezir emniyet yetkililerine verdiği bilgide, "Bizim her zaman malzeme aldığımız kapıyı kapalı görmüştüm. Bu kez açık olduğunu fark ederek polis çağırmaya karar verdim" dedi.

DHA