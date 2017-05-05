Kırıkkale'de minibüse TIR çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Erhan GÖĞEM / KIRIKKALE, DHA) KIRIKKALE'de, ana yoldan köy yoluna dönüş yapan minibüse, karşı yönden gelen TIR çarptı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale -Kayseri karayolunun 15'inci kilometresinde Hasandede Köyü yakınlarında öğle saatlerinde meydana geldi. Ana yoldan köy yoluna dönüş yapan Seyit Ali Aydoğan yönetimindeki 71 DE 118 plakalı minibüse, Kayseri yönünden gelen Mehmet Sarıdalya yönetimindeki 38 BE 850 plakalı TIR yandan çarptı. Devrilerek takla atan minibüste bulunan Kemal Özgür kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde, Muharrem Özkaya ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Seyit Ali Aydoğan Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. TIR şoförü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

DHA