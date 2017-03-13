Kırklareli'de FETÖ'nün bilançosu açıklandı

KIRKLARELİ Cumhuriyet Başsavcılığı, son 10 gün içinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında işadamı, doktor, öğretim görevlisinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandığını belirtti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Darbe girişimi ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yürütülen soruşturmalar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yürütülen soruşturmalar kapsamında, son 10 gün içerisinde (aralarında doktor, işadamı, öğretim görevlisinin de bulunduğu) toplam 18 kişi hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş, bunlardan (aralarında işadamı, doktor, öğretim görevlisinin de bulunduğu) 9 kişi sevk edildikleri Kırklareli Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi Cumhuriyet başsavcılığımızca ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 4 kişinin de gözaltındaki işlemleri devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, bugüne kadar darbe ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında 33 iddianame hazırlandığını belirtilerek, "255 sanık hakkında dava açılmış, 124 sanığın tutuklu, 131 sanığın ise tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmektedir. Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) dair karar verilen dosya sayısı da 20’dir. Yine; Cumhuriyet başsavcılığımızca 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli ile ilgili olarak (aralarında tugay komutanı B.K.'nın da bulunduğu) 16 tutuklu sanık hakkında Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na gönderilen iddianameler kabul edilmiş olup, ilk duruşma 8 Mayıs 2017 pazartesi günü Halk Eğitim Merkezi’nde başlayacak ve 9-10-11-12 Mayıs tarihlerinde devam edecektir. Bunların yanı sıra, darbe ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından haklarında işlem başlatılan tutuklu ve tutuksuz tüm sanıklar ile ilgili iddianameler de titizlikle hazırlanmış ve Kırklareli 1 ve 2'inci Ağır Ceza Mahkemelerine gönderilmiştir. Bir kısım yargılamalar halen devam etmekte olup, bir kısım yargılamalar mahkemesince belirlenen günlerde yapılacaktır. Soruşturma ve yargılamalar hukuka uygun, adil, hızlı, şeffaf ve yoğun bir şekilde devam etmektedir" denildi.

DHA