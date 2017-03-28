Kırklareli'de FETÖ'nün öğretmen yapılanması hakim karşısında

KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla haklarında dava açılan 19'u tutuklu, 31 eski öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Kırklareli'de FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla haklarında dava açılan 19'u tutuklu, 31 sanığın yargılanmasına Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan mahkeme salonunda başlandı. Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullananların da olduğu belirtilen sanıklar, haklarında okunan iddianamenin ardından savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan Zeynep Saygılı, 28 Şubat'tan sonra başörtüsü mücadelesi nedeniyle sendikaya üye olduğunu belirterek, "Daha sonra kendi isteğimle ayrıldım. Şimdi ise darbecilerle aynı kefeye konuldum. FETÖ'ye beş kuruş para yardımında bulunmadım. Babam Zaman Gazetesi'ne aboneydi, daha sonra onu da iptal ettirdik. Ben ByLock kullanmadım, bir dergiye veya gazeteye de aboneliğim olmadı. Ben 28 Şubat darbecilerine karşı başörtüsü mücadelesi nedeniyle sendikaya üye oldum, daha sonra kendi isteğim ile ayrıldım. Şimdi ise darbecilerle aynı kefeye konuldum. Bir daha aktif gördüğüm hiçbir mekanın önünden geçmem" dedi.

Tutuklu sanıklardan İbrahim Gökler ise, FETÖ ile ilgili hiç bir bağlantısının bulunmadığını ileri sürüp, 2005 yılından bu yan Bank Asya hesabının bulunduğunu, bunu sadece bankacılık işlemleri için fatura ödemekte kullandığını söyledi. Göker, "Benim bakıma muhtaç annem, babam ile çocuklarım var. Tutuklandığımdan bu yana ailem mağdur olmuştur. Bugün de verilecek kararın adaletli olacağını düşünüyorum" dedi.

Bugün 6 sanığın dinlendiği duruşmaya yarın devam edilecek.

DHA