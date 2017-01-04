Kırklareli'de kadınlar terörü yürüyüşle protesto etti

KIRKLARELİ'de bir araya gelen yaklaşık 500 kadın, son dönemde meydana gelen terör saldırılarını, 'Anların sessiz çığlığı' adı altında düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

Kırklareli'de kadınlar son dönemlerde artan terör olaylarını protesto etmek için, 'Anaların sessiz çığlığı' adı altında yürüyüş düzenledi. Özgürlük Parkı'nda toplanan ve 'Anaların sessiz çığlığı' yazılı pankart açan kadınlar, ellerinde Türk bayrakları ve 'Anneler ağlıyor', 'Yeter artık analar ağlamasın', 'Biz birlikte Türkiye'yiz', 'Ciğerimiz yanıyor', 'Anneler savaş istemiyor', 'Çocuğum öldü, bende öldüm' yazılı dövizler ile Şehitlerin larının bulunduğu afiş taşıdı. Kırklareli Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu, eşi Sibel Kesimoğlu ile erkeklerin de destek verdiği kadınlar, 100'üncü Yıl Caddesi, İstasyon Caddesi, Or.Prof.Mazhar Osman Usman Bulvarı'ndan sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in annesi Sevim Özüpek'in yaşadığı İstasyon Mahallesi'ndeki eve gitti.

Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan kadınları, şehidin eşi Merve ve annesi Sevim Özüpek ile ablası Emine Akkerman gözyaşları ile karşıladı. Kadınlar adına Serpil Özsevimli, şehidin annesi Özüpek'e Türk bayrağı verdi. Gruptakiler, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek evin önünden ayrıldı.

DHA