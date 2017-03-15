Kırklareli'deki FETÖ davasında 5 tahliye

Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, (DHA) KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli 38'i tutuklu 81 askerin yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan 5'i tahliye edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araçlarla İstanbul'a gitmek için yola çıkan ve vatandaşlar tarafından durdurulan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanığın Halk Eğitim Merkezi salonundaki yargılamalarına 11'inci günde devam edildi.

Cumhuriyet savcısı Mustafa Öztürk, verdiği mütalaasında tutuklu sanıklar Ramazan Öztürk, Mehmet Kudret Turna, Metin Boz, Ahmet Toplu ve Mehmet Taş'ın tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tutukluluk hallerinin adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerini talep etti. Savcı Öztürk, Lüleburgaz 65'inci Mekanize Tugay Komutanı eski Tuğgenaral Cemalettin Doğan, Binbaşı Servet Arslan, Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında bulunduğu 33 sanığın 'tanık ve sanık ifadeleri, darbe girişimine ilişkin tespit tutanakları, WhatsApp mesajları, telefon görüşmeleri, kamera kayıtları' göz önüne alındığında suç işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesi oluştuğunu belirterek, bu sanıkların adli kontrol hükümlerinin uygulanması suretiyle serbest bırakılmaları durumunda kaçakları veya yargılamayı sonuçsuz bırakmak amacıyla saklanacakları yönünde şüphenin var olduğu, tutuklulukta geçirdikleri süreyle mahkum olacakları cezanın infazında hürriyeti kısıtlama yönünde bir ihlalin oluşmadığının anlaşıldığını kaydetti. Bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını isteyen Öztürk, tüm sanıklar hakkında soruşturma aşamasında konulan mali tedbirlerin kaldırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından verilen aradan sonra Mahkeme Başkanı Başkanı İzzet Koçer, tutuklu sanıklardan Ramazan Öztürk, Mehmet Kudret Turna, Metin Boz, Ahmet Toplu ve Mehmet Taş'ın tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmelerine, haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Mahkeme, eski Tuğgeneral Doğan, Binbaşı Servet Arslan, Yarbay Çiçek ve diğer 30 sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması suretiyle serbest bırakılmaları durumunda kaçacakları veya yargılamayı sonuçsuz bırakmak amacıyla saklanacakları yönünde şüphenin var olduğunu, tutuklulukta geçirdikleri süreyle mahkum olacakları cezanın infazında hürriyeti kısıtlama yönünde bir ihlalin oluşmadığının anlaşıldığını, tutukluluk hallerinin devamına hükmedildiğini belirtti.

Mahkeme, tutuksuz sanıklardan Hidayet Ulu, Serkan Gümüş, Ömer Faruk Yılmaz, Emrah Karahan'ın yurt dışı yasağı dışındaki adli kontrol hükümleri de kaldırdı.

Duruşmanın 14 Haziran'a ertelenmesinin ardından sanıkların bazıları salondaki masa ve sandalyeleri tekmeledi, yakınları kararlara bağırarak tepki gösterince polis tarafından salondan çıkarıldı.

Mahkemenin ardından dışarıya çıkan bazı sanık yakınları da karara tepki gösterirken, baygınlık geçirenler oldu. Baygınlık geçirenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

DHA