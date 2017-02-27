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Van Haberi: Kırmızı ışıkta duran otomobil alev alev yandı

Kırmızı ışıkta duran otomobil alev alev yandı
15:4427 Şubat 2017
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Kırmızı ışıkta duran otomobil alev alev yandı
Kırmızı ışıkta duran otomobil alev alev yandı

VAN'ın Edremit İlçesinde kırmızı ışıkta duran otomobilde yangın çıktı. 4 kişilik aile kendilerini dışarı attıktan sonra otomobil alev alev yandı.
Van Edremit İlçesinde kırmızı ışıkta bekleyen İsa Gözçiçek yönetimindeki 07 ZT 775 plakalı LPG'li otomobil belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Sürücü İsa Gözçiçek ile yanındaki eşi ve iki oğlu, büyük bir korkuyla otomobili terk ederken alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, LPG'li otomobilin patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilleri gözleri önünde yanan Gözçiçek ailesi, gözyaşlarını tutamadı. Otomobilin bir anda yanmaya başladığını söyleyen sürücü İsa Gözçiçek, "Hemen eşimi ve 2 çocuğumu indirdim. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.

DHA

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