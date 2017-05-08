Kırşehir’de FETÖ/PDY soruşturmasında 2 tutuklama

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alınan Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alparslan Kuş ile Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Necati Yılmaz tutuklandı.

Geçen Ocak ayında gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, aralarında Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alparslan Kuş ile Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü Necati Yılmaz'ın da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Alparslan Kuş ile Necati Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınan Kuş ile Yılmaz, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DHA