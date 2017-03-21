Kız arkadaşının evinde intihar etti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 45 yaşındaki Ali Yağızoğlu, kız arkadaşının evinde başına dayadığı ruhsatsız tabancasıyla yaşamına son verdi.

Bugün saat 01.00 sıralarında '155 Polis İmdat' ihbar hattına Cumhuriyet Mahallesi, Barış Yapı Sitesi'ndeki Y.M.'ye ait evden bir el silah sesi duyulduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Ali Yağız'ın mutfakta sandalyede oturur vaziyette kanlar içinde cesedi ile karşılaştı. Yağız'ın ruhsatsız tabancasını başına dayayarak, intihar ettiği belirlendi. Polis, Yağız'ın kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Y.M.'nin ifadesine başvurdu. Taksi şoförlüğü, balıkçılık gibi günübirlik işlerde çalıştığı öğrenilen ve çevresine olan borçları nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen Yağız'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis, Yağızoğlu'nun intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA