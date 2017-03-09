Kız öğrencilerin kavgası karakolda bitti

ANTALYA'da, lise 10'uncu sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Ahsen Merve Çakır, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı kız öğrenci S.Ö.'nün arkadaşı M.Ü. tarafından tartaklandı. Tırnak izleri nedeniyle yüzü tanınmaz halen gelen kız öğrenci, hastaneden rapor aldı.

Konyaaltı İlçesi'nde lise 10'uncu sınıf öğrencisi Ahsen Merve Çakır, dün okulun zemin katında yalnız olduğu sırada, okul arkadaşlarından S.Ö.'nün sözlü saldırısına uğradı. Ahsen Merve Çakır, okul idaresine şikayette bulundu. Bugün saat 10.00 sıralarında ise S.Ö., Ahsen Merve Çakır'a, "Neden beni şikayet ettin" diye sordu. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. S.Ö.'nün kız arkadaşı M.Ü.'nün de karışması üzerine tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Ahsen Merve Çakır'ı saldıran M.Ü. tartakladı. Diğer öğrencilerin araya girmesiyle kavga son bulurken, tırnak darbeleri nedeniyle yüzünden yaralanan Ahsen Merve Çakır, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hastaneden rapor alan Çakır, ailesiyle Çakırlar Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan Ahsen Merve Çakır, arkadaşlarıyla bir sorunu olmadığını belirterek, "Koridorda S.Ö.'nün durduk yere hakaret etti. Tartışma yaşadık. Okul müdürüne şikayet ettim. Bugün sabah saatlerinde de S.Ö.'nün arkadaşı M.Ü., gelip üzerime saldırdı. Ben de kendimi savunmak için saçını çektim ve başımı korudum" dedi.

DHA