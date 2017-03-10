Kız öğrencilerine cinsel istismardan 31 yıl hapis

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde, 2 yıl önce 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan emekli sınıf öğretmeni 63 yaşındaki Kadir D., 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya'da bir ilkokulda öğrenim gören 7 yaşındaki kız çocuğu B.G., 2 yıl önce annesine "Öğretmenim beni ağzımdan öpüyor" dedi. İlk başta kızlarının şikayetine anlam veremeyen aile, dizi izledikleri sırada bir öpüşme sahnesinde B.G.'nin, "Anne böyle öpüşmek iyi bir şey mi kötü bir şey mi İşte beni kucağını alıp böyle yapıyor" demesi üzerine sınıf öğretmeni Kadir D. hakkında suç duyurusunda bulundu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet etti. Sınıfında başka bir kızı da taciz ettiği öne sürülen öğretmen hakkında diğer aile de şikayetçi oldu. Öğretmen Kadir D. bu süreçte emekli oldu. Şikayetler sonrası geçen yıl 29 Ocak'ta gözaltına alınan Kadir D., 10 gün tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Alanya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Kadir D.'den son savunması soruldu. Avukatları eşliğinde savunma veren Kadir D., iftiraya uğradığını, 35 yıllık eğitimci olarak Türk Milli Eğitimi'ne hizmet ettiği ve önemli başarıları olduğunu söyledi. Kadir D., "İftiraya uğradım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Kadir D., "Ömrümün yarısından fazlasını kutsal görevime adadım. 35 yıl şerefimle öğretmenlik yaptım. Şu an bir iftira ile karşı karşıyayım. Meslek hayatım boyunca vatan-millet-sevgi ve saygısı ile öğrenci yetiştirdim" dedi.

'VEBALİ ÖBÜR DÜNYAYA KALDI'

Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Aydın Çolak, "İstismar olayında tanık olamayacağından, suçun işleniş şekli ve sürekliliği göz önüne alındığında, çocukların sanıkla, sizinle nasıl bir husumeti olacağını değerlendirerek ve tanık ifadelerinin benzerlikleri ile sizi suçlu bulduk. Artık vebali öbür dünyaya kaldı" dedi.

Kadir D., 31 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme sonrasında işlemleri tamamlanan Kadir D., tutuklandı.

'SONUÇ SEVİNDİRİCİ'

Mahkeme çıkışında açıklama yapan ailenin avukatı Halime Şenli, adaletin yerini bulmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Halime Şenli, "Sınıf öğretmeni 'çocuğa cinsel istismar' suçundan ceza aldı ve ceza ağırlaştırıldı. Çünkü suç zincirleme olarak 2 yıl boyunca yapılmış. Bir de öğretmen olduğu için, kamu görevini kötüye kullandığı için cezalandırıldı. Bu ceza, böyle suçların caydırıcı olması nedeniyle çok önemli" dedi.

DHA