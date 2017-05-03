Kızılay ile OCHA arasında işbirliği protokolü

BİRLEŞMİŞ Milletler İnsanı Yardım Ofisi (OCHA) ile Türk Kızılayı arasında Suriyeli'lere daha fazla insani yardım ulaştırılmasını öngören işbirliği protokolü, Kilis'te törenle imzalandı.

Türk Kızılayı tarafından Suriye'ye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler İnsanı Yardım Ofisi ile işbirliği protokolü hazırlandı. Uzun yıllar birçok projede birlikte hareket eden Türk Kızılayı ve OCHA, bu işbirliği sayesinde sınır ötesi yardımlara daha fazla ağırlık verecek. Sınır yardımları faaliyetlerini güçlendirmek, çalışmaları standardize ederek sürekliliği sağlamak ve daha birçok başlığı kapsayan protokol kapsamında OCHA, sınır ötesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2 milyon doları Kızılay'a aktaracak. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki Türk Kızılayı Ofisi'nde imza töreni düzenlendi. Törende Kızılay Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu ile OCHA adına Bölge Müdür Yardımcısı Ramesh Rajasingham hazırlanan işbirliği protokolünü imzaladı.

Törende konuşan Kızılay Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu, Suriye krizinin 7'nci yılına girildiğini hatırlatarak, barış umudunu kaybetmediklerini söyledi. Güllüoğlu, şöyle dedi:

'Suriye içinde milyonlarca insan ihtiyaç sahibi. Gıdaya, sağlığa, giysiye, eğitime ve birçok alanda insani yardıma ihtiyaç var. Buradan geçen her bir TIR, bu anlamda yaptığımız faaliyetler, içerdeki insanların hayatlarındaki önemli bir boşluğu doldurması, o günkü ihtiyacın giderilmesi anlamına geliyor. OCHA'nın desteğiyle buradaki kendi yükümüzün kısmen azaldığını, bu anlamda lojistik destek aldığımızı, burada bir fon destek var ama esasında kaynağın bulunması gerekiyordu. Bu da bize ilaç gibi geldi.'

'KIZILAY TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATMAKTADIR'

OCHA adına Bölge Müdür Yardımcısı Ramesh Rajasingham ise, hibe fonu anlaşması ile Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Türkiye İnsani Fonu tarafından 2 milyon ABD doları destek sağlayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

'Türk Kızılayı 2012 yılından bugüne, Suriye krizinin trajik sonuçlarından etkilenmiş ve insani yardıma ciddi şekilde gereksinim duyan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik destek sağlayan, başta STK'lar olmak üzere tüm insani aktörlerin sınırötesi yardımlarını kolaylaştırmaktadır. Türk Kızılayı'nın yapmakta olduğu bu faaliyet ve sağladığı insani yardım kolaştırıcılığı rolü, Suriye'de binlerce hayatın kurtarılması noktasında tarihi bir başarıya imza atmaktadır. Kızılay, sınır yardımları kapsamındaki kapasitesini ihtiyaçlar doğrultusunda hızlıca arttırmış, ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmiş ve binlerce ton insani yardım malzemesinin Suriye'ye sevk edilebilmesini sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.'

DHA