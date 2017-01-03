Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeniyle, kan stoklarında kırmızı alarm verildiğini duyurarak, kan bağışı çağrısında bulundu. Kınık, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, stokların yetersiz olduğunu belirterek, stoklarda kan bulundurulması için kan bağışı çağrısı yaptı. Kızılay Başkanı Kınık, şu mesajları paylaştı:

"Kan stoklarımız yetersizdir. Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz. 1 ünite kan, 3 can kurtaracak. Ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeni ile stoklarımızda kırmızı alarm verilmiştir. Malumunuz kan sürekli bir ihtiyaçtır. Ülkemiz genelindeki 1300 civarındaki hastaneye desteklerinizle her iş günü yaklaşık 11.000 ünite kan tedarik etmek zorundayız. Ülke genelindeki 250 kan bağış noktamıza 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz. Erkekler yılda 4, kadınlar 3 kez kan verebilir"

Öte yandan Türk Kızılayı da Twitter üzerinden yaptığı çağrıda, "Kış şartları sonucu azalan bağışlar ve stoklarımız nedeniyle tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

DHA