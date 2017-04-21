Kızılırmak'ta su seviyesi düştü

TÜRKİYE'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen kesiminde yapılan ölçümlerde, su debisinin önceki yıllara oranla azaldığı tespit edildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen 1355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak nehrinde son günlerde eriyen karın etkisiyle su seviyesinin yükseldiği görüldü. Ancak su debisinin önceki yılların aynı dönemine göre ise azaldığı tespit edildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 19'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince Nisan ayında Kızılkavraz mevkisinde yapılan ölçümlerde ırmağın ortalama debisi saniyede 53.3 metreküp olarak belirlendi. Geçen yıl aynı dönemde ise bu mevkide su debisi, saniyede 70.3 metreküp olarak ölçüldü. Irmağın Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde bu yıl Nisan ayında yapılan ölçümlerde ise ortalama debi 63.4 metreküp/saniye olarak tespit edildi. Söğütlühan'da ortalama debi geçen yıl aynı tarihte yapılan ölçümlerde ise saniyede 76 metreküp olarak belirlendi.

2015 yılının aynı döneminde yapılan ölçümlerde de su debisi, Kızılkavraz bölgesinde 104, Söğütlühan'da ise 116 metreküp/saniye ölçüldü. Kızılırmak'ta Nisan ayının yakın tarihteki en düşük ortalaması ise 2014 yılında gerçekleşti. 2014'te ortalama debi 17.2 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Uzmanlar, nehirdeki su seviyesinin yıl içerisindeki yağışlar, dağlardaki kar miktarı ve bu karların erime dönemine göre farklılık gösterebildiğini vurguladı.

DHA