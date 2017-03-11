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Kütahya Haberi: Kızını 2 kez kaçıran genci, av tüfeğiyle bacağından vurdu

Kızını 2 kez kaçıran genci, av tüfeğiyle bacağından vurdu
22:0711 Mart 2017
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Kızını 2 kez kaçıran genci, av tüfeğiyle bacağından vurdu
Kızını 2 kez kaçıran genci, av tüfeğiyle bacağından vurdu

KÜTAHYA'da 44 yaşındaki Y.Y., kızı 17 yaşındaki B.Y.'yi 2 kez kaçıran 27 yaşındaki Ramazan Alhan'ı konuşmak içi çağırdığı evinin önünde av tüfeğiyle bacağından yaraladı.
Olay, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Sinan Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Y.Y., kızı B.Y.'yi daha önce 2 kez kaçıran Ramazan Alhan'a telefon edip 'Gel bu işi tatlıya bağlayalım' diyerek konuşmak için evinin önüne çağırdı. Y.Y., gelen Ramazan Alhan'ı av tüfeğiyle ateş ederek sol bacağından yaraladı. Y.Y. daha sonra 155 Polis İmdat hattını arayarak 'Ben birini vurdum, gelin beni alın' dedi.
Yaralanan Ramazan Alhan ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gözaltına alınan Y.Y., Ramazan Alhan'ı yine kızını kaçırmaya teşebbüs edeceğini öğrendiği için vurduğunu söyledi.

DHA

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