Kızını taciz ettiği iddiasıyla eşiyle birlikte öldürmüşler

MANİSA'nın Şehzadaler İlçesi'nde sazlık alanda cesedi bulunan 41 yaşındaki Mehmet Karaçol'un katil zanlısı olarak gözaltına alınan 42 yaşındaki Ömer Koçel, eşi 37 yaşındaki Gül Koçel ve kadının ilk eşinden olan kızı 17 yaşındaki D.A. tutuklandı. Gül Koçel'in cinayeti, Karaçol'u kızına cinsel tacizde bulunduğu için eşi Ömer Koçel ile birlikte işlediklerini söylediği belirtildi.

Şehzadeler İlçesi Karaoğlanlı Mahallesi Kırcali Mevkisi'nde geçen 5 Nisan sabahı bir erkek cesedi bulundu. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çiftçi tarafından bulunan, elleri ve ayakları arkadan bağlanmış cesedin, Turgutlu İlçesi'nde yaşayan Mehmet Karaçol'a ait olduğunu belirledi. Başına sert bir cisimle pek çok kez vurularak öldürülen Karaçol'un cep telefonun üzerinden en son Gül Koçel ile görüştüğü tespit edildi.

Koçel, gözaltına alınıp, dün sabah Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Gül Koçel ifadesinde, suçunu itiraf edip, Mehmet Karaçol'u, eşi Ömer ile birlikte Turgutlu'daki evinde öldürdüklerini, ardından da Şehzadeler İlçesi'ndeki sazlık bir alana götürüp, attıklarını söyledi. Gül Koçel, Karaçol'u, ilk eşinden olan kızı D.A.'ya cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüklerini ileri sürdü.

Koçel'in ifadesi üzerine jandarma, eşi Ömer Koçel ile kızı D.A.'yı da gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

DHA