Kızıyla parkta oynayabilmek için 85 kilo verdi

SİVAS'ta 34 yaşındaki Yılmaz Kütük, 3 yaşındaki kızıyla rahatça vakit geçirmek, onu parka götürüp birlikte oyun oynamak için tüp mide ameliyatı olarak, 10 ayda 185 kilodan 100 kiloya düştü. Kütük, "Fazla kilolardan hareket edemez olmuştum. Parka çocuklarını götürenleri gördükçe üzülüyordum ve kızım Nisa için ameliyat olup kilo vermeye karar verdim. Artık çocuklarımla kaliteli zaman geçiriyorum" dedi.

Sivas'ta özel bir otoparkta çalışan Yılmaz Kütük, 2008 yılında Bilge Kütük ile evlendi. Bu evlilikten 1 yıl sonra Mevlüt adında bir oğlu oldu. Düzensiz beslenme ve hareketsizlik yüzünden zamanla hızla kilo alan Kütük, 185 kiloya kadar çıktı. 3 yıl önce ise Nisa adını verdiği kızı dünyaya geldi. Kızı doğduğunda 185 kilo olan Yılmaz Kütük, kızını sevmekte ve günlük hayatta hareket etmekte zorluklar yaşadı. Kütük'ün kızı 2 yaşına geldiğinde parka gitmek ve dışarıda gezmek istemesi, baba Yılmaz Kütük'ü zor durumda bıraktı.

Kızını aşırı kiloları nedeniyle park götürememenin üzüntüsünü yaşayan Kütük, zayıflamaya karar verdi. Ablası Özlem Kütük'ün önerisiyle 2016 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Obezite Cerrahisi bölümünde 'Tüp mide' ameliyatı oldu. Kütük, ameliyatın ardından hızla zayıflayarak 10 ayda 185 kilodan 100 kiloya kadar düştü.

"HAYATTAN KOPMUŞ DURUMDAYDIM"

10 ay önce obezite hastası olduğunu söyleyen Yılmaz Kütük, "Ben bu yüksek kilonun çok büyük sıkıntılarını yaşadım. Kilo almamızın çoğu sebepleri ekmek, hareketsizlik ve beslenmeye dikkat etmemek. Kilolarım yüzünden hareket edemiyordum. 10 metre yürüdüğümde belim ağrıyor ve nefes alamıyordum. Resmen hayattan kopmuş durumdaydım. Çocuklarımla ilgilenemiyordum. Bu kilo bana hayatımda kısıtlamalar getirdi. Artık bu gibi şeyler sıkıntı olmaya başlayınca, ameliyat olmaya karar verdim. Araştırmalarım sonucu Cumhuriyet Üniversitesi'nde 'tüp mide' ameliyatının yapıldığını öğrendim. Gidip hastaneye başvurdum. İlk olarak yaklaşık 3 ay ameliyata uygun olup olmadığım kontrol edildi. 3 ay sonra ameliyata uygun olduğum söylendi. Gittim ve ameliyatımı oldum. Ameliyat olduktan sonra hayatımda çok şey değişti. Daha çok hareket ve daha az yemek, spor, yürüyüş, yüzme gibi faaliyetler hayatıma girdi. Ameliyat olduğum için gayet mutluyum. İnsanlar bana aşırı kilolarım nedeniyle yabancı bir varlık görmüş gibi bakıyordu" dedi.

"AMELİYATI KIZIM İÇİN OLDUM"

Ameliyat olmasındaki en büyük etkenin çocukları olduğunu belirten Kütük, "Özellikle kızım Nisa için ameliyat olmaya karar verdim. Aşırı kilolu zamanlarımda etrafıma baktığımda insanlar çocuklarını alıp parka gidiyorlar, geziyorlar, pikniğe gidiyorlar. Ben de hareket kısıtlılığı olduğu için bunları yapamıyordum. Çocuklarıma, özellikle kızım Nisa'ya vakit ayıramıyordum. Kızım için böyle bir karar aldım. Şu anda çok mutluyum. Her yere gidebiliyorum. Ne yapıyorsam çocuklarım için yapıyorum. Artık çocuklarımla kaliteli zaman geçiriyorum. Kilo verdikten sonra çocuklarımla parka, sinemaya ve futbol oynamaya gidiyoruz" diye konuştu.

DHA