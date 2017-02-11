KKTC'de kazada hayatını kaybeden astsubay, Çorum'da toprağa verildi

GÖREV yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren astsubay üstçavuş Ali Ilgaz, memleketi Çorum’un Kargı İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Ercan- Gaziköy yolunda meydana geldi. KKTC'de görev yapan evli ve 1 çocuk babası 33 yaşındaki astsubay üstçavuş Ali Ilgaz yönetimindeki FM 326 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada Ali Ilgaz hayatını kaybetti.

Bugün uçakla Merzifon Havalimanı'na buradan da karayolu ile memleketi Çorum'un Kargı İlçesi Dereköy'e getirilen astsubay üstçavuş Ilgaz için askeri tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, İl Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fatih Üstündağ, Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan, Kargı Kaymakamı Muhammed Çetin, askeri erkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ilgaz gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Bu arada, astsubay üstçavuş Ali Ilgaz'ın eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu belirtildi.

DHA