Klasik otomobillere hayat veriyor

ERZURUMda 54 yıllık kaportacı 64 yaşındaki Süleyman Gülmüş, klasik otomobillere hayat veriyor.

Sanayi Sitesinde yarım asırdan fazla süreden bu yana kaportacılık yapan Süleyman Gülmüş, klasik otomobilleri el emeği ile yeniliyor. Otomobillerin dış aksamını yeniden kendi yapan Süleyman yenilediği araçlara 10 yıl garanti veriyor. Müşterilerin 1990'lı yıllarda 66-67 model mercedesleri getirip toplatığını belirten 3 çocuk babası Gülmüş, şöyle dedi:

"Türkiye'nin her yerinden müşterim geliyor. Şimdi klasik modelleri topluyoruz. Arabasına göre 40-60 bin lira arasında fiyatları değişiyor. Arabaların çürüyen sac ve şasi aksamlarının tümünü el emeği ile yeniliyoruz. Biberir aynısı yapıyoruz, bir bilim hata bulamazlar. Tecrübelere göre yapıyorum, ına, bilgisayara bakmadım. Bugüne kadar klasik olarak 20 araç yaptım, mercedeslerden 100'den fazla yaptım. Günde 12 saat çalışıyorum. Tüm parçaları kendi elimle imal ederim. Şuana kadar hiçbir müşterim 'benim arabam olmamış' dememiştir. Yetiştirdiğim bir hayli elaman var. Yeni yaptığım araba 10 yıl çürümez, kaportrası pas ve çürük çıkmaz garantilidir. Son olarak 51 model Deseto Dodge Amerikan arabasını yaptım. Fabrikadan çıkan tüm parçaları üzerinde sadece bakımdan geçirdim. Aracın kaportasını 3 ayda tamamladım. 1.5 ayda boyandı. 2 ayda da dış aksamlarını dizdik. Toplam 8 ayda gıcır gıcır oldu."

Klasik otomobillere tutkusu olan Mustafa Yıldırım ise aldığı araçları Süleyman Usta'nın maharetli ellerine bıraktığını söyledi. Mustafa Yıldırım, "Bir aracım 51 model deseto diğer aracım da 64 model chevrolet. Dünyada en çok satan klasik araçlardan birisi, tek kapı. Onu da Süleyman Usta yapıyor. Aracım çok güzel olmuş, ilk günkü gibi" dedi.

DHA