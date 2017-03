Klima ve kombi tamircisi Eda, görenleri şaşırtıyor

KAHRAMANMARAŞ'ta, 26 yaşındaki Eda Kuşçu, kombi ve klima tamiriyle gittiği ev ve işyerlerinde görenleri şaşırtıyor. Sekreter olarak girdiği serviste, teknisyen gibi tamir yapmayı başaran ve ortağı olduğu yeni şirketi kuran Eda Kuşçu, kadının isteyince başaramayacağı hiçbir şey olmadığını ifade etti.

İstanbul'da doğan ve 10 yıl önce ailesiyle Kahramanmaraş'a yerleşen Eda Kuşçu, 5 yıl önce evlendi. Bu evlilikten Baran ismini verdiği bir oğlu dünyaya gelen Kuşçu, bir süre sonra eşinden ayrıldı. Genç anne, 3 yıl önce hem oğluna bakabilmek hem de ayakta durabilmek için başvurduğu klima ve kombi teknik servisinde sekreter olarak işe başlamasıyla değişti.

SEKRETERLİĞİ BIRAKIP TEKNİKSYEN OLDU

Ortaokulu bitirdikten sonra lise de doğalgaz iç tesisat bölümünü okumak isteyen ancak bu bölüme giremeyen Kuşçu, sekreter olarak girdiği teknik serviste önce parçaları öğrendi ardından da erkek personelle birlikte evlere arıza ve montaja gitmeye başladı. İlk başta yardımcı personel olarak işe çıkan Eda Kuşçu, zamanla teknisyen gibi tüm arızaları gidermeyi başardı, ev ve işyerlerindeki arızalara tek başına müdahale etmeye başladı.

İŞ YERİ AÇTI

Kendi işini yapmaya karar veren Eda Kuşçu, 7 ay önce Hamdi Sökmen ile birlikte ortak iş yeri açtı. Çeşitli markaların bayilik ve teknik servisliğini de yapan işyerinin sahiplerinden Hamdi Sökmen, ortağı Eda Kuşçu'nun sektörde çalışan ilk kadın teknisyen olduğunu söyledi.

Eda Kuşçu ise her sabah iş yerine geldiğinde gideceği arıza ve montajların servis fişlerini doldurup takım çantasını hazırladıktan sonra müşterilerinin sorunlarını gidermeye çalışıyor. Evde yapılamayacak arızalı ürünleri iş yerindeki atölyede tamir eden Kuşçu, gittikleri evlerde 'Arıza için gelmiştim' dediği zaman müşterinin şaşırdığını söyledi.

Erkek mesleği olarak görülen klima ve kombi tamirini çok rahat yapabildiğini anlatan Eda Kuşçu, kadın olmasının da kendisine evlere gidişinde güven sağlayarak kendisine avantaj sağladığını dile getirdi. Sabahtan akşam kadar çalışsa da bir anne olduğunu belirten Eda Kuşçu, iş bittikten sonraki tüm zamanını evde kendisini bekleyen 3.5 yaşındaki oğlu Baran'a ayırdığını belirterek, "İş bitip eve gittikten sonra tüm iş hayatımı unutuyorum. Eve girdikten sonra oğlumla vakit geçiriyorum. Pazar günleri kesinlikle çalışmıyor ve tüm günümü oğluma ayırıyorum. Çünkü ne kadar çalışan bir kadın olsam da ben bir anneyim" dedi.

"KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR"

Ortaokulun ardından bırakmak zorunda kaldığı liseyi bitirmek için açık öğretime devam ettiğini ve kendisinden başka bu sektörde çalışan bir kadın olup olmadığını da araştırdığını belirten Eda Kuşçu, şöyle konuştu:

"Şu an Türkiye'de bu işi yapan ilk kadın benim ve kadınlara fırsat verilip, kadınlar da gerçekten istediği zaman her işi yapabilirmiş ben ona inanıyorum. Kendimde de bunu gördüm ve yaşıyorum. Bütün kadınlara söylüyorum kesinlikle kısıtlı kalmasınlar, önlerinde hiçbir engel yok. Her şekilde çalışıp, her işi yaparak hem çocuklarına bakabilirler ve ailelerini geçindirebilirler. Benim yaptığım iş bir erkek işi ama ben bir kadın olarak yapıyorum. Gündüz iş kadınıyım akşam da evime gittiğimde bir anneyim. Bunun için sadece özgüven önemli, bu güveni kendisinde gören kadın her şeyi yapabilir."

