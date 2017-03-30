KOAH'lı kadın, 1700 TL'lik elektrik faturasını ödeyemedi

BOLU'nun Kızılağıl Köyü'nde 'Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı' (KOAH) bulunan 70 yaşındaki Fatma Açıkgöz oğlu, gelini ve 2 torunu ile oturduğu eve, kullandığı 'Oksijen Konsantratörü' (Oksijen üretme makinesi) nedeniyle gelen bin 700 liralık elektrik faturasını ödeyemedi.

Köyde 38 yaşındaki oğlu Tevfik Açıkgöz, gelini 29 yaşındaki Hatice Açıkgöz ve iki torunuyla yaşayan Fatma Açıkgöz, 5 yıl önce KOAH rahatsızlığına yakalandı. Kalp, şeker, astım ve bronşit rahatsızlıkları da olan Hatice Açıkgöz, KOAH nedeniyle evde oksijen tedavisi uygulanarak yaşamını sürdürüyor. Açıkgöz ailesinin odalarının bazılarında pencere olmayan, sıvasız tek katlı evlerine, Fatma Açıkgöz'ün kullandığı cihaz nedeniyle bin 700 liralık elektrik faturası geldi.

Sağ bacağını yıllar önce geçirdiği trafik kazasında kaybeden ve protez takılan, bu yüzden çalışamayan Tevfik Açıkgöz, elektrik faturasını ödeyemediklerini söyledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışla Vakfı'ndan gelen yardımların yanında, aylık aldığı 350 liralık engelli maaşı ile geçindiklerini söyleyen Tevfik Açıkgöz, "Faturayı ödeyemeyince dün elektrik firmasından görevliler geldi. Elektriği keseceklerdi. Ancak annemi makineye bağlı yaşadığını görünce kesmeden gittiler. Bize elektrik borcunu taksitlendirme yoluyla ödeyebileceğimizi söylediler. Ama ben onun taksidini ödeyene kadar diğer ayın faturası geliyor. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

Hatice Açıkgöz de elektriğin kesilmesinin kayınvalidesinin ölümüne yol açacağını belirterek, "Kayınvalidem çok hasta, eşim tek bacakla çalışamıyor. Evimi toparlayamıyorum. Çocuklarımız sürekli üşüyor ve hasta oluyor. Hepimiz bir odada yatmak zorunda kalıyoruz. Kayınvalidem 5 yıldır KOAH hastası, şeker ve kalp rahatsızlığı var. Astım ve bronşiti de var ve sürekli rahatsızlanıyor. Bin 700 TL elektrik faturası var ödeyemedik. Kayınvalidem hava sağlayan makineye bağlı yaşıyor. Gün içinde 2-3 dakika süreyle cihazı kapatıyoruz. Geri kalan sürede hep makine çalışıyor" dedi.

DHA