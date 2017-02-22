İstanbul Haberi: Koç Holding Chatham House’un kurumsal ortağı oldu Koç Holding Chatham House’un kurumsal ortağı oldu Son Dakika Haberi







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Koç Holding Chatham House’un kurumsal ortağı oldu Koç Holding, dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan Chatham House’un kurumsal ortağı ve "Türkiye Projesi"nin ana destekçisi oldu.

Türkiye’nin jeopolitik pozisyonunun dünya istikrarı ve güvenliği üzerindeki etkisi konusunda çalışmalar yürüten Türkiye Projesi, ayrıca “One Belt, One Road” (Bir Kemer, Bir Yol) olarak bilinen “Yeni İpek Yolu” girişiminde Türkiye’nin konumlandırılması ve Türkiye-Avrupa ilişkileri konularında çalışacak. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç da Chatham House’un Mütevelli Heyeti’ne katıldı.

Koç Holding, dünyanın en etkili düşünce kuruluşları arasında yer alan, Londra merkezli Chatham House’un kurumsal ortağı oldu. 1920 yılında kurulan ve Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü olarak da bilinen Chatham House’tan yapılan açıklamada, Koç Holding’in Türkiye’nin lider ticari topluluğu olduğu belirtildi.

Koç Holding "Türkiye Projesi"nin ana destekçisi

Açıklamada, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç’un da, Chatham House Mütevelli Heyeti’ne katıldığı belirtilirken, Ali Y. Koç’un küresel ve bölgesel ölçekte, sosyal, toplumsal ve ekonomik konulardaki tecrübesi ve görüşleri ile Mütevelli Heyeti’ne katkı sağlayacağı vurgulandı. Chatham House Mütevelli Heyeti, Birleşik Krallık eski Başbakanlarından Sir John Mayor’un başkanlığında faaliyetlerini yürütüyor.

İmzalanan ortak niyet bildirgesi kapsamında Koç Holding, Chatham House bünyesindeki ‘Türkiye Projesi’nin de ana destekçisi olarak yer alacak. Türkiye’nin jeopolitik pozisyonunun dünya istikrarı ve güvenliği üzerindeki etkisi konusunda çalışmalar yürüten Türkiye Projesi, ayrıca “One Belt, One Road” (Bir Kemer, Bir Yol) olarak bilinen “Yeni İpek Yolu” girişiminde Türkiye’nin konumlandırılması ve Türkiye-Avrupa ilişkileri konularında çalışacak.

“Türkiye odaklı böylesine önemli bir projeyi desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz”

Uluslararası alanda önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House ile iş birliğine gitmekten ve Türkiye odaklı böylesine önemli bir projeyi desteklemekten mutluluk duyduklarını belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, şöyle devam etti:

“Sağladığımız iş birliği ile Chatham House gibi uluslararası ilişkilerde etkili ve referans alınan bir düşünce kuruluşunun çalışmalarında Türkiye masasının varlığını korumayı ve araştırmaların devamlılığı için destek sağlayacak olmayı çok önemsiyoruz. Öte yandan, dış politika, iş dünyası ve sivil toplum alanlarında çok değerli uluslararası isimlerin bir arada olduğu Chatham House Mütevelli Heyeti’nde ülkemizi temsil edecek olmaktan ötürü de gurur duyuyorum. İş birliğimizin uzun soluklu ve fayda yaratan bir kapsama ulaşmasını diliyor, birlikte projeler geliştirmek için heyecan duyuyoruz.”

“Türkiye’nin stratejik konumuna gereken önemin verilmesi konusunda kararlıyız”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chatham House Direktörü Dr. Robin Niblett ise şunları söyledi: “Uluslararası politikaların geliştirilmesi konusunda, Türkiye’nin stratejik bir rolü var. Chatham House olarak bu stratejik konuma gereken önemin verilmesi konusunda kararlıyız. Türkiye Projesi’ni destekledikleri için Sayın Koç’a ve Koç Holding’e teşekkürlerimizi sunuyorum Chatham House’un, Sayın Koç’un katkı ve uzmanlığından faydalanacak olmasından memnuniyet duyuyorum.”

(lı)

DHA