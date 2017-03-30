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Kocaeli Haberi: Kocaeli Adliyesi'nde hırsızlık

Kocaeli Adliyesi'nde hırsızlık
16:0730 Mart 2017
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Kocaeli Adliyesi'nde hırsızlık
Kocaeli Adliyesi'nde hırsızlık

KOCAELİ Adliyesi'nde baro odasında avukatların ve avukat katiplerinin cüzdanları, 4 ve 7'nci icra müdürlüklerinde de memurların telefonları çalındı.
Kocaeli Adalet Sarayı'nda 4. ve 7. icra dairelerinde ve baro odasında bugün hırsızlık oldu. Baro odasında avukatlar A.D. ve R.İ.K.'nın, avukat katipleri R.Ç, B.K. ve B.K.K.'nın çantalarında bıraktıkları cüzdanları çalındı. Ayrıca icra müdürlüklerinde bazı memurların telefonları çalındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada mağdur kişilerin ifadelerinin alındığını, kanıt araştırmasının yapıldığını, güvenlik kameralarının görüntülerinin temin edilerek polise teslim edildiğini, şu an kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

 

DHA

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