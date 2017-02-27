Kocaeli'de FETÖ suçlamasıyla 9 öğretmen adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapatılan özel okullarda görev yapan meslekten ihraç edilen 9 öğretmeni gözaltına aldı. FETÖ/PDY'ye üye olmak, öğrenci yetiştirmek ve Bylock kullanmak suçlamaları ile gözaltına alınan 9 öğretmen emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA