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Kocaeli Haberi: Kocaeli'de FETÖ suçlamasıyla 9 öğretmen adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de FETÖ suçlamasıyla 9 öğretmen adliyeye sevk edildi
11:0227 Şubat 2017
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Kocaeli'de FETÖ suçlamasıyla 9 öğretmen adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de FETÖ suçlamasıyla 9 öğretmen adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 öğretmen adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapatılan özel okullarda görev yapan meslekten ihraç edilen 9 öğretmeni gözaltına aldı. FETÖ/PDY'ye üye olmak, öğrenci yetiştirmek ve Bylock kullanmak suçlamaları ile gözaltına alınan 9 öğretmen emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

 

DHA

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