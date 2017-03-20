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Kocaeli Haberi: Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi
16:3920 Mart 2017
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Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi
Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Başiskele Belediyesi Ak Partili Meclis üyesi Kemal Erdem'in de bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele Belediyesi Ak Partili Meclis üyesi Kemal Erdem, Gebze Teknik Üniversitesi'nde çalışan 2 kişi ile 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Bylock kullandıkları iddia edilen 5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

 

DHA

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