Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Başiskele Belediyesi Ak Partili Meclis üyesi Kemal Erdem'in de bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele Belediyesi Ak Partili Meclis üyesi Kemal Erdem, Gebze Teknik Üniversitesi'nde çalışan 2 kişi ile 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Bylock kullandıkları iddia edilen 5 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
DHA