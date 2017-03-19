Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kocaeli Haberi: Kocaelispor taraftarlarının bıçaklı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaelispor taraftarlarının bıçaklı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
10:3919 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Kocaelispor taraftarlarının bıçaklı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaelispor taraftarlarının bıçaklı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİT'te, Altay deplasmanına gitmek için toplanan Kocaelispor taraftarları arasında kavga çıktı. Boğazına bıçak saplanan 1 taraftar ölürken, 2 kişi yaralandı.
Olay, bu sabah Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. İzmir'deki Altay maçına gitmek için otobüslerin geldiği alanda toplanan Kocaelispor taraftarları arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 27 yaşındaki Serhat Boz boğazından, Hakan Kaptan ile Orhan Ali Örçen ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Kavgayı gören taraftarların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Serhat Boz öldü. Hafif yaralı 2 kişi de ayakta tedavinin ardından gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

DHA

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır
Keşfet

Çocukların odalarında mobilyalar değil, hayaller vardır

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar