Kocaksakal: Biz İngiliz ajanlarına Fatiha değil, lanet okuruz

İSTANBUL Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Elazığ'da katıldığı panelde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da asılan 'Her evet oyu Şeyh Said ve arkadaşları için bir Fatiha olacak' pankartına tepki gösterdi. Kocasakal, "Biz İngiliz ajanlarına, İsrail ajanlarına Fatiha okumayız, sadece lanet okuruz. Biz kendi şehitlerimize Fatiha okuruz" diye konuştu.

Elazığ Eğitim-İş tarafından 'Halk oylamasında neye evet, neye hayır diyeceğiz' konulu panel, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Elazığ CHP İl Başkanı Zeki Kaplan ve çeşitli sivil toplum kuruluşunun temcilerinin katılımıyla yapıldı. Bir düğün salonunda yapılan panele konuşmacı olarak katılan Ümit Kocasakal, CIA eski Başkan Yardımcı Graham Fuller'in Türkiye üzerinde yaptığı çalışmalara değinerek, şunları söyledi:

"Şimdi size büyük ı gösteriyorum. Türkiye’yi nasıl dönüştürme, işgal etme parçalanma planları yapıldığını göstermek istiyorum. Bu ülkede kurumlar, kurallar ve bir meclisiniz olup da bütün bunları ikna ederek mi bunları yaparsınız, yani 550 kişiyi ve diğer kurumları ikna etmek mi kolaydır, yoksa her şeye karar verme konumunda olan bir kişiyi mi ikna etmek kolaydır. Bütün hikaye bu. Operasyonun temeli bütün yetkileri tek bir kişide toplayıp, o tek kişinin üzerinden Türkiye’yi teslim alma projesidir. Bu projenin müelliflerini yazarlarını açıklıyorum. Üç ismi hiç unutmayın ve araştırın haklı olduğumu göreceksiniz. Graham E. Fuller, Morton Abramowitz, Paul Bernard Henze, bu üç ismin zamanının ortak yönleri CIA'nın Türkiye ve Ortadoğu sorumluları olması. Bu üç kişi 1990’ın başından itibaren çalışmaya başlıyorlar. Uzunca zamandır Türkiye’de iktidar ve Cumhurbaşkanının bir söylemi var. Ne demek 'Yeni Türkiye' Yeni Türkiye’yi ilk kullanan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu başka bir yeni Türkiye'dir. Peki mucidi kim biliyor musunuz Graham E. Fuller. Yazdığı kitabın adı 'Yeni Türkiye Cumhuriyeti'. Diyor ki; Her ne kadar Gülen hareketi var ise de artık bu AKP’ye alternatif değil, onu tamamlayan bir yapı. Söyleyen yine Graham E. Fuller. Bu çete başının Amerika’da oturma müsaadesi aldığında birinci sırada gösterdiği referans, yine Graham E. Fuller. Şimdi başka kim istiyor Avrupa Birliği. Bir tiyatro devreye sokuldu. Hatırlayın, Almanya ve Hollanda ile yaşanan krizi. Bu ne biliyor musunuz Hayırların önde gittiklerini gördükleri için AB devreye girip bu krizi yarattı ki evete dönsün insanlar. Tıpkı görünürde HDP’ye PKK’ya 'Hayır' dedirtip 'Evet'leri artırmak."

'BİZ İNGİLİZ VE İSRAİL AJANLARINA FATİHA OKUMAYAZI, LANET OKURUZ'

Konuşmasında Diyarbakır'da asılan 'Her evet oyu Şeyh Said ve arkadaşları için bir Fatiha olacak' pankartına da tepki gösteren Kocasakal, "Şayh Sait, İngiliz ajanı olarak, İngilizlerin parasıyla ve desteğiyle ayaklanıp bize Musul’u kaybettiren adam. Yani İngiliz ajanı ve piyonu bir adama, her 'Evet' destek ve Fatiha olacak. Biz İngiliz ajanlarına, İsrail ajanlarına Fatiha okumayız, sadece lanet okuruz. Biz kendi şehitlerimize Fatiha okuruz" dedi.

DHA