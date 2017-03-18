Kocasakal: Milli egemenlik 5 yılda bir oy kullanmak değil

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen 'Halk oylamasında neden evet, neden hayır diyeceğiz' konulu panelde konuşan İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, "Milli egemenlik 5 yılda bir oy kullanmak değildir. Görev süresince iktidarı da denetlemeyi gerektirir. Getirilmek istenen anayasada bu mümkün olmuyor" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Dalaman Şubesi tarafından Dalaman Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele konuşan Ümit Kocasakal, 16 Nisan'daki referanduma milli bir refleks olarak bakılması gerektiğini söyledi Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu belirten Kocasakal, şunları söyledi:

"Ülkenin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasıyla alakalı bir halk oylamasına gidiyoruz. Mevcut iktidar milli egemenlik üzerinden algı yönetimi yapıyor. Kendilerine oy vermeyen seçmen kitlesi millet değil mi Mevcut iktidara oy veren kitle seçmendir. Egemenlik hilafetle, saltanatla başkaca herhangi bir güçle paylaşılamaz. Bugüne bu kadar bu coğrafyada yaşayıp ebediyete intikal etmiş olan, bugün yaşayanlar, ileride yaşayacak olanların tamamı milleti temsil eder. Halk milletin bir alt kategorisi. Seçmen onun da bir alt kategorisi. Onun da bir alt kategorisi iktidara oy veren seçmen. Türk milletinin egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar aracılığıyla kullandığını ifade eder. Millete ait olan egemenlik hiçbir kişiye veya kuruma devredilmiyor, meclis de dahil. Bu olmazsa seçmen iradesi millet iradesinin üstüne çıkar. Milli egemenlik 5 yılda bir oy kullanmak değildir. Görev süresince iktidarı da denetlemeyi gerektirir. Getirilmek istenen anayasada bu mümkün olmuyor."

İktidarın referandum öncesi 'hata yapmayan insan modeli' algısı yarattığını kaydeden Ümit Kocasakal, "Ben böyle bir felakete 'evet' diyemem. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir söyleşisinde, güçlü Türkiye'den eyaletlere bölünmüş bir ülkeyi açık açık söyledi. Bu anayasadan sonra millet kendi kendini yönetemeyecek. Bizi bir kişi yönetecek. Bu kadar yetkiyi ben evde anama babama vermiyorum. Başımız ağrıdığında doktora gitseniz doktor başımızı mı kesiyor, ilaç mı veriyor Başınızı keserse de ağrınız gider ama baş da gider. Bu yaptıkları başı kesmek" dedi.

16 Nisan'da bir genel seçim yapılmayacağının altını çizen Ümit Kocasakal, siyasi iktidarın yönetiminden memnun olan seçmenin genel seçimlerde tercihini yapacağını kaydetti. Kocasakal, "Bu olaya bir partiye bağlılıkla veya karşıtlıkla, bir kişiye duyduğumuz sevgi yada nefret ile bakamayız. Tamamen meseleye milli bir refleks ve şuurla bakmak zorundayız" dedi.

DHA