Koçyiğit: Terörü tedbir değil barış çözecek

TÜRK sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, askeri güvenlik tedbirlerin terör sorununu çözeceğini düşünmediğini belirterek, "Er ya da geç bu sorunu barışarak, konuşarak çözeceğimize inanıyorum" dedi.

Hülya Koçyiğit, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya İl Temsilciliği'nin düzenlediği 'Sosyal Yaşamda Kadın' adlı söyleşiye konuk oldu. Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu'nun da dinleyiciler arasında yer aldığı söyleşide KADEM İl Temsilcisi Ayşe Zeynep Taş, Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'ndaki söyleşide moderatörlük görevini üstlendi. Hülya Koçyiğit, 2013 yılında hükümet tarafından oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti'nde yer almasının hatırlatılması üzerine, yaklaşık 40 senedir terörün yaşandığını ve bu sorunun çözülemediğini dile getirdi.

SAVAŞ DEĞİL BARIŞ ÇÖZECEK

Terör yüzünden Doğu'da yaşayan birçok insanın büyük bedeller ödediğini belirten Koçyiğit, şöyle konuştu:

“Doğu'ya yapılan her türlü destek bu konuda sonuç vermedi. Savaşarak çözülemeyeceğini anlayan ve bunu ilk defa barışı dillendiren dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, akil insanlar arasında yer almayı teklif ettiğinde bunu seve seve kabul ettim. Ben barış gönüllüsüyüm. Biz kadınlar savaşı değil, barışı tercih ederiz. Konuşarak anlaşmak isteriz. Bana verilen görev zaman zaman yanlış aksettiriliyor. Sanki yaptığımız iş hükümet bildirisi gibi yansıtıldı. Bunu anlatamadık. Yaptığımız şey halkın bu konuda ne düşündüğünü anlamak içindi. Bizim görevimiz sadece buydu. Bizim işimiz kendi fikrimizi açıklamak değildi. Hakaret ettiler, küçük düşürmeye çalıştılar. Vatandaşlarımızın sözlerini, isteklerini rapor haline getirip teslim ettik. O dönemde beni en çok etkileyen şey de evladını terör yüzünden şehit verenlerin bana 'keşke uzun süre önce böyle bir şey çıksaydı da benim evladım terör yüzünden ölmeseydi. Başka evlatlar ölmesinler' demesiydi. Bunlar çok önemliydi. Evladını kaybedenler düşmanca değil başka insanlar ölmesin diye böyle söylediler. Bugün alınan askeri güvenlik tedbirlerin sonu yok. Er ya da geç barışarak, konuşarak bu sorunu çözeceğimize inanıyorum."

HÜSEYİN PEYDA ÇEKİMLERDE GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Sinemanın çalışma ortamı olarak eşit ve haklar konusunda müşterek olduğunu kaydeden Koçyiğit, kadın olduğu için sektörde sıkıntı yaşamadığını söyledi. Eşit işe eşit ücret verilmesi gerektiğini dile getiren Koçyiğit, emeğin kadını erkeği olmayacağını aktardı. Sinema yaşamından da örnekler veren Koçyiğit, “Bizim dönemimizde çalışma şartları ağırdı. Hollywood gibi imkanlarımız yoktu, sokaklarda çalıştık. Birçok tehlike ile karşılaştık. Hiçbir sosyal güvencemizin olmadığı dönemdi. 'Rabia' filminde zindanlarda çalışıyorduk. Akşam eve gittiğimde gözüm görmedi. 3 gün boyunca görmedim. Aynı filmde oynayan rol arkadaşım Hüseyin Peyda bu filmde gözünü kaybetti. Sonrada öğrendik ki ışıklar ultraviyole ışınları yaymış" dedi.

MÜLTECİLİK KONUSUNDA SENARYO YAZIYOR

200'ün üzerinde filmde başrol oynadığını hatırlatan Hülya Koçyiğit, bu filmler içinde 'Gelin, Düğün, Diyet' üçlemesinde canlandırdığı abla karakterinin kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Mültecilik konusunda bir senaryo yazdığını dile getiren Koçyiğit, şöyle devam etti:

“Bugün içinde bulunduğumuz zorlukların başında göçmen sorunu geliyor. Allah hiçbir kulunu vatansız bırakmasın, en acısı bu. Savaşlar en çok kadınların canını acıtıyor. Göçmenlik konusunda toplumumuzun ne kadar duyarlı olduğunu ve Avrupa'nın bu konuda sınıfta kaldığını gördük. Dünya Türklerin bu yönünü görsün isterim. O nedenle bir senaryo çalışmasına başladık."

'DEHŞETE DÜŞTÜM'

15 Temmuz darbe girişimine inanmak istemediğini belirten Koçyiğit, “Dehşete düştüm. Köprüde askerleri televizyonda gördüm. Önce terör konusunda askerlerin önlem aldığını düşündüm. Başbakanın açıklamasından sonra darbe girişimi olduğunu öğrendim. İnsanlar demokrasiye sahip çıkmak için sokağa çıktı. Sahip olduğumuz özgürlük, demokrasi ve vatanın her şeyin üstünde olduğunu gördük. Yabancı ülkeler ülkene saldırırsa çıkarsın karşına. Ama kendi insanın bu düşmanlığı yapıyorsa o çok daha acı" diye konuştu.

DHA