Köhne binada kilitli tutulan köpeği hayvanseverler kurtardı

SİVAS'ta kullanılmayan bir binada sahibi tarafından uzun süredir kilitli tutulan ve düzenli bakılmadığı iddia edilen köpek, hayvanseverlerin girişimi üzerine bulunduğu yerden çıkarılarak hayvan barınağına teslim edildi.

Gökçebostan Mahallesi Bostan Sokakta, Alman kurdu cinsi bir köpeğin sahibi tarafından harabe haldeki müstakil eve kilitlenmesi çevredekilerin dikkatini çekti. Hayvanseverler devreye girdi. Uzun süredir kilitli tutulan köpeğin bakımsız bir şekilde yaşadığını görenler, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen ekipler köpeğin esnaflık yapan Kenan Özçelik'e ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan Özçelik'e hayvanseverler tepki gösterdi. Daha sonra köpeğin sahibi Özçelik tarafından kapı açıldı. İçeriden kötü kokuların geldiği ve binanın içerisinin çöp dolu olduğu görüldü. Sahibi Kenan Özçelik tarafından dışarı çıkarılan köpek Sivas Belediyesi Başıboş Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi.

Köpeğin 7 aydır kullanılmayan binada yaşadığını söyleyen Kenan Özçelik, "Burası bizim özel mülkümüz. Köpeğe küçüklüğünden beri yemeğini suyunu veriyorum. Küçüklükten beri bakıyorum. Ben esnaf olduğum için genellikle akşamları müsait oluyorum. Akşam yemeğini suyunu verdikten sonra sakin saatlerde çıkarıp gezdiriyorum. Köpek burada devamlı kilitli değil. Gerekli aşılarını yaptırıyorum. Ben de hayvanseverim" dedi.

Köpeği teslim alan ekiple birlikte olay yerine giden Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Nurten Tezer ise bir hayvanın bu koşullarda yaşamasının mümkün olmadığını belirterek "Burada bir köpeğin olduğu, kapalı tutulduğu ve 3 günde bir gelip yemek verildiği, hayvanın yalnız kaldığı ve kötü koşullarda yaşadığı haberini aldık. Bunun üzerine gerekli kurumları arayarak yardım istedik. Şimdi köpeğin durumuna bakmaya geldik. Gerçekten hayvanın koşulları çok kötü durumda. Her ne kadar sahibi akşamları gelip dışarıya çıkarıyorum dese de yavruyken buraya kapatmış ve yaklaşık 1 yıldır bu köpek kapalı kalıyor. Hayvanın özgürlüğünün kısıtlanmasına hiç kimsenin hakkı yok. İçerisi çok kötü koşullarda. İçeride doğru düzgün bir yaşam alanı yok. Belkide bu hayvan doğru düzgün güneş bile görmedi. İnsan olsun, hayvan olsun fark etmez her canlının kendine layık olduğu şekilde yaşamaya hakkı var" dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri köpeğin sahibi Kenan Özçelik hakkında tutanak tuttu.

DHA