Köln sokaklarında şiirli, türkülü “Hayır” kampanyası

Almanya'nın Köln kentinde, şehir merkezindeki Neumarkt Meydanı'na çadır kuran Halk Meclisi üyeleri, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu için “Hayır” kampanyası düzenledi. Çadırda toplanan çok sayıda kişi, önce İzmir Marşı'nı söyledi. Daha sonra kadınlar, sözlerini değiştirerek kampanyaya uyarladıkları “Zühtü” türküsünü okudular. Ozan ve Şair Ali Kabadayı da kendi yazdığı “Hayır” şiirini okuyarak etkinliğe renk kattı. Halk Meclisi Platformu üyeleri daha sonra Köln'ün en işlek caddesi Schildergasse'de bildiri dağıttılar.

Halk Meclisi bir halk hareketidir

Köln'deki etkinlikle ilgili açıklama yapan Günay Çapan, Almanya'da seçmenlerin 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında oy kullanacaklarını hatırlatarak herkesi sandığa gitmeye çağırdı. Günay Çapan, Halk Meclisi'ni ise şöyle tanımladı: “Türkiye'de biliyorsunuz anayasa değişikliği altında bir rejim değişikliği gündeme geldi. Biz bunu, anayasa değişikliği olarak görmüyoruz. Burada Türkiye'nin ya laik, sosyal hukuk devleti ya da monarşi olması oylanıyor. Biz NRW Eyaleti'nde 80 küsur dernekle bir araya gelerek şu kararı aldık. Siyasi kimliklerimizi evde bırakacağız; etnik kimliklerimizi evde bırakacağız; din ve inanç kimliklerimizi evde bırakacağız. Burada oylanan Türkiye'dir, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıdır. Bu bir halk hareketidir, bu yüzden ismini Halk Meclisi koyduk. Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi gibi olmayacak. Herkes kendi şehrinde, kendi mahallesinde çalışmalar yapacak.”

Görüntü Dökümü:

-Çadırdan görüntüler

-İzmir Marşı okunurken görüntüler

-Ali Kabadayı şiir okurken görüntüler

-Günay Çapan ile röportaj

-Kadınlar “Zühtü” türküsünü söylerken

-Caddede bildiri dağıtırken görüntüler

DHA