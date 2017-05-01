Köln'de işçiler 1 Mayıs'ı kutladı

Almanya'nın Köln kentinde, 1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde meydanlara çıkan işçiler taleplerini dile getirdiler. Köln'de yağmurlu havaya rağmen çok sayıda işçi öğle saatlerinde Alman Sendikalar Birliği DGB binasının önünde toplandı. Döviz ve pankartlarda, sosyal hakların kısıtlanmaması, eşit işe eşit ücret ve ücretlerin arttırılması gibi talepler dile getirildi.

Türkiye'deki tutuklu gazetecilere özgürlük talebi

Ayrıca bir çok gösterici boyunlarına, Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin serbest bırakılması talebini içeren dövizler astı. Tutuklu gazetecilerin larının bulunduğu dövizlerde Türkçe ve Almanca, “Türkiye'deki tüm tutuklu gazetecilere özgürlük” yazısı yer aldı. DGB önünde toplanan işçiler daha sonra, Heumarkt Meydanı'na doğru yürüdü.

Temizlik sektöründeki işçiler dertli

Temizlik sektöründe çalışan İşyeri İşçi Temsilcisi Mürsel Gündoğdu, sektörde hak ettikleri ücreti alamadıklarını söyledi. İşverenlerin sendikalaşmaya karşı olduklarını anlatan Gündoğdu, “Bizim sektörde işçiler hafta içi 8 saat çalışarak para kazanamıyorlar, sürekli mesai yapmak zorundalar. Hafta sonu veya akşam mesai yapmalılarki evlerini geçindirebilsinler” diye konuştu.

Kadınlar eşit işe eşit ücret alamıyorlar

Zeynep Sefariye Ekşi ise, Almanya'da aynı işi yapmalarına rağmen kadınların erkeklere göre daha az ücret aldıklarını ifade etti. Ekşi, “Kadınla erkek arasındaki ücret eşitsizliği maalesef hala azalır durumda değil. Şu anda bir erkek aynı işte 100 Euro alıyorsa, kadın 75 Euro alıyor, yani yüzde 25 daha az. Görünen o ki, bu konuyu önümüzdeki zamanlarda da konuşmaya devam edeceğiz” dedi.

Görüntü dökümü:

-İşçi Mürsel Gündoğdu ile röportaj

-Zeynep Seferiya Ekşi ile röportaj

-Gazetecilerle ilgili dövizlerin görüntüleri

-Detaylar

-Yürüyüşten görüntüler

DHA