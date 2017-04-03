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Son Dakika: Kolombiya'da 6 ton kokain ele geçirildi

Kolombiya'da 6 ton kokain ele geçirildi

20:333 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Kolombiya'da 6 ton kokain ele geçirildi
Kolombiya'da 6 ton kokain ele geçirildi

Kolombiya polisi gerçekleştirdiği operasyonda, 6 ton ağırlığında ve 213 milyon dolar değerinde kokain ele geçirdi.
Kolombiya polis teşkilatından yapılan açıklamada, liman kenti Barranquilla'da ele geçen uyuşturucunun, Karayip kıyısında ele geçirdikleri en yüksek miktar olduğunu açıkladı.
Dünyadaki en büyük kokain pazarlarından biri olan İspanya'ya sevk edilmek üzere hazırlandığı öğrenilen uyuşturucu maddeler, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Başkan Santos'a göre, silahlı örgüt 'Glan del Golfo'ya (Körfez Klanı) aitti.
Hafta sonu bir gece yarısı operasyonuyla ele geçirilen narkotik maddeler, bir kontaynırda 20 adet istif rafına yerleştirilmiş hurda metalle dolu kutuların arasında bulundu. Silahlı örgüt, Kolombiya'dan Avrupa'ya ihracat yapan bir şirketin kargoları arasına uyuşturucu maddeleri gizlice yerleştirerek göndermeyi planlıyordu.

(lı)

DHA

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